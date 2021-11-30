Kafkas Üniversitesi 2 Sözleşmeli Personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek. 8. maddesi uyarınca (1 yıldan az süreli veya mevsimlik çalışma) Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 2022 yılı içerisinde çalıştırılmak üzere giderleri özel bütçeden karşılanarak 2 (iki) Canlı Model sözleşmeli personel alınacaktır " açıklaması yapıldı.

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