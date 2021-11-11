Türkiye Kafkas Üniversitesi 31 Sözleşmeli alacak

Kafkas Üniversitesi 31 Sözleşmeli alacak

Türkiye

Kafkas Üniversitesi 31 Sözleşmeli alacak

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü 31 Sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

11 Kasım 2021, Perşembe 17:28 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemiz Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2.Maddesinin (b) fıkrası kapsamında 2020 yılı KPSS (B) grubu puana göre yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlara karşılığında belirtilen sayı ve nitelikte sözleşmeli personel alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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