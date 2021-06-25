Türkiye Kafkas Üniversitesi 35 Öğretim Üyesi alacak

Kafkas Üniversitesi 35 Öğretim Üyesi alacak

Türkiye

Kafkas Üniversitesi 35 Öğretim Üyesi alacak

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü 35 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

25 Haziran 2021, Cuma 16:22 Son Güncelleme:
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Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz öğretim üyesi alınacaktır.Açıklaması yapıldı.

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