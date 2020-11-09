Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi)’nde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi kapsamında 4857 sayılı İş Kanunu “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde sürekli işçi alımı yapılacaktır.

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İş-Kur internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak, İşkur hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden 09-13 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kafkas Üniversitesine şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir" denildi.

52 sürekli işçinin alınacağı ilana göre 11 silahsız güvenlik görevlisi, 9 temizlik görevlisi ve 32 hasta ve yaşlı bakım elemanı alınacak. Her bir kategori için aranan şartlar farklı olmak kaydıyda tüm personeller noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecek.

Başvurular sadece Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak, İşkur hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden yapılabilecek. 9 Kasım'da başlayan başvuru süresi 13 Kasım'da sona erecek.



