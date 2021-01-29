Türkiye Kaftancıoğlu’nun restorandan paylaşılan görüntülerine ilişkin açıklama

Kaftancıoğlu’nun restorandan paylaşılan görüntülerine ilişkin açıklama

Türkiye

Kaftancıoğlu’nun restorandan paylaşılan görüntülerine ilişkin açıklama

Şişli Kaymakamlığı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile arkadaşlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında müşteri kabul etmemesi gereken bir restoranda bulunduklarına dair görüntülerin tespit edilmesi sonucu iş yeri ve kişilere 15 bin 900 lira idari yaptırım uygulandığını bildirdi.

29 Ocak 2021, Cuma 19:42 Son Güncelleme:
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Şişli Kaymakamlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bazı basın yayın organlarında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile arkadaşlarının Kovid-19 tedbirleri kapsamında müşteri kabul etmemesi gereken bir lokantaya kabul edildiklerine dair haber ve görüntülerin yer aldığı aktarıldı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, içeriği itibarıyla Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere aykırılık teşkil eden bu görüntülerin dün Nişantaşı’ndaki bir restoranda çekildiğinin tespit edildiği belirtilen paylaşımda, "Yapılan bu tespitler çerçevesinde Kaymakamlığımızca yasak ihlallerinde bulunan iş yeri ve şahıslara toplam 15 bin 900 lira idari yaptırım uygulanmıştır." bilgisi verildi.

AA

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