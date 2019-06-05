Beşiktaş'ın devre arasında Borussia Dortmund'dan kiralık olarak transfer ettiği Japon futbolcu Shinji Kagawa, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Siyah Beyazlı kulübe veda etmişti.

Bonservisi 2020 yazına kadar Dortmund'un elinde bulunan ancak Alman kulübünün kadrosunda düşünmediği 30 yaşındaki 10 numarayla ilgili olarak İspanyol basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi.

İKNA ETTİ

Ülkede yayın yapan Cadena SER adlı radyo kanalı, Siyah Beyazlılar'ın eski yardımcı antrenörü Guti'nin Kagawa ile görüşerek oyuncuyu İspanya La Liga'da oynamaya ikna ettiği ifade edildi.

Haberde Japon futbolcunun da menajeri Arturo Canales'ten kendisine La Liga'da kulüp bulmasını istediği ifade edildi. Canales, Barcelona'da forma giyen Ivan Rakitic ve Gerard Pique gibi isimlerin de menajerliğini yürütüyor.

Yunus Dilber / Fanatik