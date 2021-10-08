Kağıt bowling | Çocuklar için

Çocuklar için oynanan kağıt bovling oyunu ile çocuğunuzun hedefe ulaşma becerisi gelişmiş olacak.

MALZEMELER

Tuvalet kâğıtları, top, kalem.

NASIL OYNANIR?

Tuvalet kâğıtlarını isterseniz bowling lobutları gibi, isterseniz kule/piramit dizin ve çocuğunuz ile onları devirmece oynayın. İşleri daha da zorlaştırmak için mesafenizi arttırabilir ya da bir koltuğun üzerinden topu yuvarlayabilirsiniz. Bu seçim tamamen size ait! Oyunu daha da eğlenceli bir hale getirmek için rulo kâğıtların üzerlerine yüzler ya da şekiller çizebilirsiniz.