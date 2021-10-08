Etkinlik Rehberi Kağıt bowling | Çocuklar için

Kağıt bowling | Çocuklar için

Etkinlik Rehberi

Kağıt bowling | Çocuklar için

Çocuklar için Kâğıtlardan bowling oyunu ile çocuğunuzun hedefe odaklanma becerileri ile birlikte el-göz koordinasyonu da gelişiyor olacak.

08 Ekim 2021, Cuma 14:00 Son Güncelleme:
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Çocuklar için oynanan kağıt bovling oyunu ile çocuğunuzun hedefe ulaşma becerisi gelişmiş olacak.

MALZEMELER

Tuvalet kâğıtları, top, kalem.

NASIL OYNANIR? 

Tuvalet kâğıtlarını isterseniz bowling lobutları gibi, isterseniz kule/piramit dizin ve çocuğunuz ile onları devirmece oynayın. İşleri daha da zorlaştırmak için mesafenizi arttırabilir ya da bir koltuğun üzerinden topu yuvarlayabilirsiniz. Bu seçim tamamen size ait! Oyunu daha da eğlenceli bir hale getirmek için rulo kâğıtların üzerlerine yüzler ya da şekiller çizebilirsiniz.

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Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
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