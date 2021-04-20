Star TV'nin merakla beklenen yeni dizisi ‘Kağıt Ev’ izleyici ile buluştu. Başrollerinde; Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş’ın yer aldığı dizinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez üstleniyor. Dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

KAĞIT EV OYUNCULARI

Mükemmel hayatları tek bir yanlış anlama ve önüne geçemedikleri bir cinayetle darmadağın olan Fırtına ailesinin sıra dışı hikayesini ekrana taşıyan Kağıt Ev oyuncular kimler bakalım...

Erdal Beşikçioğlu (Cihan)

Nur Fettahoğlu (Aylin)

Tuvana Türkay (Azra)

Nihal Koldaş (Gülsüm)

Can Nergis (Bülent)

Helin Kandemir (Cemre)

Nejat Uygur (Mert)

Bülent Gültekin (Çetin)

Yaşar Üzer (Halil)

Bulut Teker (Melisa)

Tuğçe Aykut (İnci)

KAĞIT EV KONUSU

Fırtına ailesinin, 3 çocuklarıyla sürdürdükleri mutlu aile hayatı, bir günde yerle bir olur. Ceza Hukuku Profesörü Cihan Fırtına, uzun zamandır yayınlarına katıldığı ‘Suçlu Peşinde’ programının yapımcısı Azra İnce’nin cazibesine yenik düşer ve karısı Aylin’i aldatır. Başarılı bir avukat olan Aylin, işi ve 3 çocuğu arasında koştururken, bu ihaneti fark etmez bile.

Helin Kandemir (Cemre)

DRAMATİK BİR AİLE HİKAYESİ...

Fakat 16 yaşındaki kızları Cemre, ihaneti yakalar. Ancak şüpheleri onu yanlış kadına götürür. Yıllardır evlerinde çalışan Gülsüm’ün kızı İnci’yi hedefe koyar. Aile tarafından burslu okutulan İnci, Cemre’nin hışmına uğrar ve yaptıkları kavgada ölür. Ortadan kaybolan kızını arayan Gülsüm’ün tek sığınağı, Fırtına ailesidir. İnci’yi göz yaşları içinde arayan bir diğer kişi de, ailenin büyük oğlu Mert’tir… Çünkü İnci, Mert’in herkesten gizlediği sevgilisidir.

ÖLDÜREN CAZİBE

Fırtına ailesi vicdan, merhamet, ihanet üçgeninde sınanırken, Cihan’a tutkuyla bağlanan Azra da, zamanla bir öldüren cazibe figürüne dönüşecektir.

KAĞIT EV 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Babasının, ailenin emektarı Gülsüm’ün kızı İnci ile ilişkisi olduğunu zanneder. Babasının üniversitede öğrencisi olan İnci, Cemre'nin desteğiyle okumuş, çok çalışkan, sevgi dolu bir kızdır ve Cemre'nin kendisine yönelik düşmanca tavırlarından bihaberdir. İki genç kız arasında çıkan tartışma, İnci'nin ölümüyle son bulur.

KAĞIT EV HANGİ KANALDA? KAĞIT EV HANGİ GÜN?

Henüz birinci bölümü yayınlanan Kağıt Ev, her hafta pazartesi günü Star TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

NUR FETTAHOĞLU: GÜÇLÜ VE TUTTUĞUNU KOPARAN BİR KARAKTER

Dizide ‘Aylin’ karakterini canlandıracak olan sevilen oyuncu Nur Fettahoğlu, rolü ile şimdiden merak konusu. Nur Fettahoğlu yeni projesi ve rolü ile ilgili konuştu. ‘Aylin’ karakterini severek canlandırdığını söyleyen Nur Fettahoğlu, “Aylin güçlü, tuttuğunu koparan ve kendi uzmanlık alanında çok başarılı bir hukukçu. Her şeyin üstesinden kendi başıma gelebilirim mantığı ile belki de kimseye güvenemediği için, kendine yıkılmaz olduğunu düşündüğü surlarla bir dünya kuruyor. Sakladığı sırlar var.

Kendi hayatında herkesten gizli bunlarla mücadele ederek kurduğu steril, planlı ve kontrollü dünyası bir gün hiç tahmin edemeyeceği bir şekilde çöküyor. Beklemediği bir olaylar silsilesinde duvarları birer birer yıkılırken tanışıyoruz onunla. Bu toz dumanın içerisinde, bir yandan yıkım devam ederken, bir yandan o duvarları yeniden kurmaya çabalayan bir kadının hikayesini izleyeceğiz. Bana ne tür duygularla gelecek, o dönüştükçe hikayesi onu nasıl dönüştürecek ben de bunu heyecanla keşfetmeyi bekliyorum” dedi.

“NEFES ALMAYA VAKTİMİZ OLMUYOR”

‘Kağıt Ev’de izleyiciyi nelerin beklediğine de değinen Nur Fettahoğlu; “Alanlarında çok başarı olan iki hukukçunun kızlarının işlediği bir cinayet sonucu adalete güvenmek yerine yanlış karar vermeleriyle birlikte tersine dönen dünyaları… Alışılmışın dışında bir kurguya ve ritme sahip, bazen çekerken nefes almaya vaktimiz olmadığını düşündürtecek kadar” dedi.

"ERDAL SÜRPRİZLERİ OLAN BİR PARTNER"

Erdal Beşikçioğlu ile daha önce sinema filmi için kamera arkasına geçen güzel oyuncu; partneri ile ilgili ise şunları söyledi; “Daha önce - on seneyi aşan bir süre önce ‘Kurtlar Vadisi Filistin’de beraber çalışmıştık. Erdal sürprizleri olan, şahane bir partner. Tekrar çalışma imkanı bulduğumuz için mutluyum. O zaman da keyifli bir yolculuktu, ama itiraf etmeliyim ki Kağıttan Ev’de daha çok eğleniyoruz” dedi.