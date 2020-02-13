Fırın için kullanılan yağlı kağıda sarılarak pişirilen kağıt kebabı tarifi evde kolaylıkla yapabileceğiniz nefis bir lezzet. Eğer kağıt kebabı tarifi arıyor yada kağıt kebabı nasıl yapılır merak ediyorsanız "kağıt kebabı tarifi, kağıt kebabı nasıl yapılır" haberimize göz atın.

Kağıt kebabı tarifi

Kağıt kebabı malzemeleri

600 g kuşbaşı dana eti

2 adet orta boy havuç

2 adet orta boy patates

2 adet domates

1 su bardağı bezelye

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım çay bardağın kadar sıvı yağ

Bir kase arpacık soğan

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kekik

Tuz

Kağıt kebabı yapılışı:

Tencereye sıvı yağ ekleyin ve kızınca üzerine soğanlar ekleyin. 1 - 2 dakika sonra kuşbaşı doğranmış etleri de tencereye alın. Tencerenin kapağını kapatın ve etler suyunu saldıktan sonra salçayı ve 1 su bardağı sıcak su ekleyin. Güzelce karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatarak pişirmeye devam edin. Etler yumuşayana kadar yaklaşık 8-9 dakika daha pişirin. Bu arada patatesleri ve kabuğu soyulmuş domatesleri küp küp doğrayın, havuçları da minik küpler halinde doğrayın. Yumuşamış etlere patates, domates ve havuç eklenerek karıştırılır. Sebzeler yumuşayana tencerenin kapağı kapalı bir şekilde pişirmeye devam edin. Patates yumuşamaya başladığında yıkayıp suyunu süzdüğünüz bezelyeyi, karabiber, kekik ve tuzu ekleyip 3-4 dakika daha kaynatın. Yemeği ocaktan alın. Ortalama 30x30 cm boyutunda yağlı kağıda yemekten birer porsiyonluk koyun ve bohça gibi katlayın.Kağıdın bitiş yerleri alta gelecek şekilde tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında 25 dakika kadar pişirin.