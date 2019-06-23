Kağıthane seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Kağıthane oy oranları… İstanbullular bugün sandık başına gidip yenilenen İstanbul seçimleri için tercihini yaptı. Kağıthane halkı da sandıkta oyunu kullandı. Peki, Kağıthane seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Kağıthane oy oranları…