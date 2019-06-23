Kağıthane seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Kağıthane oy oranları…
İstanbullular bugün sandık başına gidip yenilenen İstanbul seçimleri için tercihini yaptı. Kağıthane halkı da sandıkta oyunu kullandı. Peki, Kağıthane seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Kağıthane oy oranları…
İstanbul'da bulunan milyonlarca kişi sandık başına gitti.
Kağıthane ilçesinde oy tercihini yapan vatandaşların gözü sonuçlara çevrildi.
Peki, Kağıthane seçim sonuçlarında son durum nedir?
İşte Kağıthane oy oranları…
Cumhur İttifakı 50.53% BİNALİ YILDIRIM
Millet İttifakı 48.57% EKREM İMAMOĞLU
Saadet Partisi 0.66% NECDET GÖKÇINAR
Vatan Partisi 0.16% MUSTAFA İLKER YÜCEL
Diğer 0.08%