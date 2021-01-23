Türkiye Kağıthane’de İETT şoförünü darbeden 4 kişi gözaltına alındı

Kağıthane’de İETT şoförünü darbeden 4 kişi gözaltına alındı

Türkiye

Kağıthane’de İETT şoförünü darbeden 4 kişi gözaltına alındı

Kağıthane’de İETT şoförü ve oğlunu darbeden 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki ifadeleri sürüyor.

23 Ocak 2021, Cumartesi 18:51 Son Güncelleme:
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Kâğıthane’de önceki gün İETT şoförü Eyüp Durgun ve oğlu, yol verme nedeniyle çıkan tartışma sonrası darbedilmişti. Otobüs şoförünü darbeden S.A., R.V., Y.K. ve H.B., gözaltına alındı. "Kasten Yaralama" ve "Mala Zara Verme" suçlarından gözaltına alınan S.A., R.V., Y.K., ve H.B’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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