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  • Kağıthane'de koluna demir saplanan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kağıthane'de koluna demir saplanan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İstanbul Kağıthane'de, arkadaşlarıyla oynarken iki apartman arasına düşen topu almaya çalışan 11 yaşındaki Suriyeli çocuğun koluna pencere demiri saplandı. İtfaiye ekiplerince demirin kesilmesiyle kurtarılan çocuk, kolunda demir saplı halde hastaneye kaldırıldı

14 Temmuz 2019, Pazar 19:41
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Kağıthane'de koluna demir saplanan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Olay, öğleden sonra Şirintepe Mahallesi Aksöğüt Sokak üzerinde bulunan iki binanın arasındaki boşlukta meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla oynarken iki apartman arasına düşen topu almaya çalışan 11 Yaşındaki Abdullah adlı Suriyeli çocuğun koluna pencere demiri saplandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, demiri iki taraftan keserek acı içinde kıvranan çocuğu kurtardı. Abdullah adlı Suriyeli çocuk, kolunda demir saplı halde ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA

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