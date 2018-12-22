Kağıthane’deki oto tamir dükkanında yangın çıktı

İstanbul Kağıthane'de dün gecebir apartmanın giriş katındaki iş yerinden çıkan dumanı fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Otomobil tamirhanesi olduğu öğrenilen iş yerindeki yanıcı maddeler, yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırdı.

Polis ekipleri ve mahalle bekçileri de apartmanın üst katlarında yaşayanları tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken iş yeri ve içerisinde bulunan bir okul taşıtı tamamen kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri yangının nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

GAZETECİLERE SALDIRDI

Öte yandan, iş yeri sahibi olay yerinde görüntü almaya çalışan basın mensuplarına saldırarak yangının haber olmasını engellemeye çalıştı.

Hüseyin COŞKUN/DHA