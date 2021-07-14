Kağıttan uçağım (Oyun)

MALZEMELER

Büyük boy renkli karton, kalem, kâğıt, makas ve bant. Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Kâğıttan nasıl uçak yapılır biliyor musunuz? Eğer bilmiyorsanız artık öğrenmenin zamanı! İnternetten herhangi bir origami videosu izleyerek çocuğunuzla birlikte kâğıttan bir uçak yapmaya hazırlanın çünkü uçaklar kalkışa hazırlanıyor! Kâğıttan uçak yaptıktan sonra bir karton üzerine farklı boyutlarda çemberler çizip, kesiniz. Hepsine birer numara veriniz. Bu kartonu evinizdeki bir kapı aralığının üst kısmına bantlayınız. Artık uçaklar kalkışa hazır! Çocuğunuzla beraber karton üzerindeki çember içerisinden sırası ile uçaklarınızı uçurmaya başlayınız.