Yöresel lezzet düşkünlerinin severek yiyeceği kahiyye tatlısı tarifi, tadına doyum olmayan enfes bir lezzet. Peki, kahiyye tatlısı nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız kahiyye tatlısı tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...

KAHİYYE TATLISI TARİFİ

Kahiyye tatlısı malzemeler

İki su bardağı şeker

Üç adet yumurta

Bir kilogram baklavalık un

Bir kilogram tuzsuz taze koyun peyniri

Bir su bardağı su

İki yemek kaşığı tereyağı

Bir çay kaşığı tuz

KAHİYYE TATLISI YAPILIŞI

Öncelikle hanımlar dört su bardağı un, yumurta, su, tereyağı ve tuz ile yumuşak bir hamur yoğuruyoruz. Hamurdan mandalina büyüklüğünde eşit bezeler koparıyoruz. Bezeleri de un serpilmiş bir zemin üzerinde hafifçe yoğuruyoruz. Üstüne temiz bir bezle örterek, yarım saat boyunca dinlendiriyoruz. Beklettikten sonra bezelerin üzerine biraz nişasta serpip, biraz da unu serperek incecik açıyoruz. Temiz bir çarşafı, açtığımız bezelerin üzerine seriyoruz ve nemini alması için bekliyoruz. Peyniri rendeliyoruz şekerle karıştırıyoruz. Yufkanın bir tanesi mutfak tezgahının üzerine düzgünce yayıyoruz. Üzerine harcı serpiştiriyoruz. Son aşamada yufkaları yan taraflarından orta tarafa doğru bohça şeklinde kapatıyoruz. Sıcak sacın üzerinde yufkalarımızı pişiriyoruz. Servis edeceğim zaman üzerine sıcak pekmez gezdirerek süsleyin.



