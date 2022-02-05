Türkiye Kahkaha atarken ölüyordu! Ağzındaki kürdan gülünce boğazına kaçtı...

Kahkaha atarken ölüyordu! Ağzındaki kürdan gülünce boğazına kaçtı...

Türkiye

Kahkaha atarken ölüyordu! Ağzındaki kürdan gülünce boğazına kaçtı...

Adana'da bir restoranda arkadaşının yaptığı espriye kahkaha atan Ali Ekin Ünlüsoy'un ağzındaki kürdan boğazına kaçtı. Ünlüsoy'un kalın bağırsağına inen kürdanın, hastanedeki operasyonlarla doğal yoldan vücuttan atılması sağlandı.

05 Şubat 2022, Cumartesi 12:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Üniversiteye hazırlanan Ali Ekin Ünlüsoy, 27 Ocak'ta bir grup arkadaşıyla restorana gitti. Yemek siparişi veren Ünlüsoy, bu sırada masadaki bir kürdanı ağzına aldı. Sohbet sırasında arkadaşlarının esprisine kahkaha atan Ünlüsoy'un ağzındaki kürdan boğazına kaçtı. Ünlüsoy, arkadaşları tarafından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne götürüldü.



Endoskopiyle Ali Ekin Ünlüsoy'un (20) kalın bağırsağına kadar indiği belirlenen kürdanın, yapılan operasyonlarla doğal yoldan vücuttan atılması sağlandı. Sağlığına kavuşan Ünlüsoy, taburcu edildi.

ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİR

Ünlüsoy'un tedavisini yürüten Doç. Dr. Alper Avcı, yabancı cisim aspirasyonlarında hastaneye başvuran kişilerin herhangi bir kesiye gerek olmadan 'bronkoskopi' gibi yöntemlerle kolaylıkla tedavi edilebildiğini söyledi. Bu vakaların daha çok 2-5 yaş arası çocuklarda görüldüğünü ve ölüme kadar giden tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini ifade eden Doç. Dr. Avcı, 'tam tıkanma' durumlarında vatandaşların temel yaşam destek manevralarını bilmesinin hayat kurtarıcı olacağını belirtti. Ünlüsoy'un endoskopik muayenesini yapan Dr. öğretim üyesi Ümit Karaoğullarından ise ağızdan kamerayla girerek yemek borusuna, midesine ve bağırsağına kadar endoskopla inceleme yaptıklarını belirterek, Ünlüsoy'un boğazına takılan kürdanın doğal yollarla vücuttan atılımının sağlandığını kaydetti.

'KORKUSUNU YAŞADIM'

Olaydan dolayı korktuğunu belirten Ali Ekin Ünlüsoy ise, "Arkadaşlarımla yemek sipariş ettik ancak henüz yememiştim. Ağzımda kürdan vardı. Arkadaşlarımla sohbet edip gülüyorduk. Kahkaha attığım sırada kürdan boğazıma kaçtı. Şiddetli bir şekilde öksürmeye başladım. Arkadaşlarım sırtıma vurarak bana yardımcı olmaya çalıştı. Su içtim ama boğazıma takılı kaldığını hissettim. Hemen hastaneye geldim. Kürdanın akciğerlerimde olmadığını öğrenince içim rahat etti. Gülerken, konuşurken ağzınızda bir cisim olmamasına dikkat edin, ben bunun korkusunu yaşadım. Şu an gayet sağlıklıyım ve kendimi iyi hissediyorum" dedi.

DHA


İlgili Haberler
Diyarbakır'da korkutan tablo! Vaka sayıları 5'e katlandı


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Teknolojide üst lige çıkmamız buna bağlı
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Merak ettiklerim
Rauf Tamer
Murat Gülderen
2022’ye damga vuracak e-ticaret trendleri
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Bir af gecesi ve 'yedek lastik' öyküsü
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Ne pis depresyonmuş seninki Serdar Ortaç!
Şirin Sever
Banu Şen
Adana'nın hafızası: Seyhan
Banu Şen
Erkut Can
Nezarete düşüren menekşe gözlü kız
Erkut Can
Murat Çelik
Bir kar yağdı böyle oldu
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Diyarbakır'da korkutan tablo! Vaka sayıları 5'e katlandı