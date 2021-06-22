Kahoot! artık Türkçe dil desteği de sunmaya başladı

Kahoot!’u bilmeyen okuyucularımız için, uygulamadan ve faydalarından bahseder misiniz?

Kahoot! olarak öğrenmeyi eğlenceli hâle getirmeyi ve çocuklar, öğrenciler, öğretmenler ve çalışanlar dahil olmak üzere herkesi öğrenme potansiyellerini ortaya koyma konusunda destekleme misyonunu benimsiyoruz. Herkesin ve her kurumun katılımı teşvik eden oyunlar oluşturmasını, paylaşmasını ve oynamasını kolaylaştıran bir öğrenme platformuyuz. Kahoot! oyunları yüz yüze veya sanal olarak, internet bağlantısı olan herhangi bir cihaz ile her yerden oynanabiliyor.

Şu anda, dünya çapında 8 milyondan fazla eğitimci sınıfta ya da online olarak öğrenmeyi pekiştirmek ve değerlendirme yapmak amacıyla Kahoot'u kullanıyor. Kahoot! ayrıca Fortune 500 şirketlerinin yüzde 97'si tarafından bulundukları herhangi bir yerden ekiptekilerle bağlantı kurmak, eğitim vermek, beyin fırtınası yapmak, geri bildirim vermek ve interaktif sunumlar hazırlamak için kullanılıyor. Son 12 ayda, birçok aile ve arkadaş, özel etkinliklerinde 100 milyonu aşkın sosyal Kahoot! oturumu gerçekleştirdi.

Kahoot! ailesi ayrıca ödüllü DragonBox matematik öğrenme uygulamalarını, Poio okuma öğrenme uygulamasını, Drops dil öğrenme uygulamalarını, Actimo ve Motimate çalışan katılımını artırma ve kurumsal platformlarını; tüm eğitimciler, öğretmenler ve sınıflar için çevrimiçi beyaz tahta aracı olan Whiteboard.fi'yi kullanıcılara sunuyor.

Dünya çapında kaç kullanıcınız bulunuyor? Kullanıcı istatistiklerini paylaşabilir misiniz?

Pandemi öncesinde de K-12 düzeyi okullarda ve yüksek öğrenimde, şirketlerde ve profesyonel öğrenim ortamları ile evlerde, etkinliklerde ve diğer sosyal toplantılarda yaygın olarak kullanımında ciddi bir artış gözlemliyorduk. Sanal ve hibrit eğitimdeki büyük artışla birlikte, daha fazla eğitimci, öğrencilerini online ortamdaki sınıfa dahil etmenin, öğrencilerin öğrenmesini takip etmenin ve hem sınıfta hem de evde öğrencilerle bağlantı kurmak amacıyla Kahoot'u kullanmaya başladı.

Son on 12 ayda, platformumuzda sürekli bir büyüme gördük. 2021 yılının ilk çeyreğinde, 1,6 milyardan fazla katılımcı oyuncuyla 279 milyon oyuna ev sahipliği yapan 28 milyondan fazla aktif hesap (yıldan yıla %68 büyüme) bildirdik

Kahoot! öğrenmeyi eğlenceli hale getiren interaktif bir platform. Öğrenci ve öğretmenlerden nasıl geribildirimler alıyorsunuz?

Tüm dünyada birbirinden harika eğitimciler ve öğrencileri desteklemekten gurur duyuyoruz ve onlardan Kahoot!’u nasıl kullandıklarına dair inanılmaz cevaplar alıyoruz. Örneğin; Ankara Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bilişim teknolojileri öğretmeni olan Selçuk Yusuf Arslan, öğrenimi desteklemek için Kahoot! uygulamasından yararlanma konusunda düşüncelerini bizimle paylaşmıştı. Arslan: “Kahoot! öğrencilere ilerlemeleri hakkında geri bildirim verebileceğiniz mükemmel bir araç. Öğrencilerin öğrenme süreçlerine katkıda bulunmak, bunu yaparken de öğrencilerle birlikte eğlenmek ve onların heyecanına ortak olmak gerçekten paha biçilemez” demişti.

Birçok kahootçu, kahootlarını resim, video, müzik ve sesli soruları dahil etme özelliklerinden yararlanarak kişiselleştirmek için sınırsız özelliklere sahip. Bazı kahootçular da kahootlarını kendi hızlarında birlikte ya da bireysel oynayabilecek şekilde hazırlayarak challenge oyunları oynamaktan hoşlanıyorlar.

Gelecekte uygulamaya eklemeyi planladığınız herhangi bir özellik var mı? Gözlemlediğim kadarıyla oyunda yanlışlıkla yanlış bir cevap seçilirse süre dolmadan geri dönüp değiştirilemiyor. Benzer gelişmeleri platformda görecek miyiz?

Yanıtların değiştirilmesiyle ilgili olarak, öğretmenler yanıtı girmeden önce bir veya daha fazla seçeneğin açılıp kapatılmasına imkan tanıyan çoklu seçimli soru türünü kullanmayı tercih edebilirler. Alternatif olarak, eğer kesin bir doğru veya yanlış yanıt yoksa Kahoot!'un yükseltilmiş sürümlerinde bir anket veya kelime bulutu da seçilebilir. Son olarak, öğrenciler, önceki yanıtlarını geri gitmek, testi tekrar yapmak ve kendisini geliştirmek için uygulamadaki “kişiselleştirilmiş öğrenim”i kullanabilir.

Bundan sonra Kahoot!'u Türkçe göreceğiz, bu konuda neler söylemek istersiniz?

Son bir yılda 22 milyonun üzerinde (tekil olmayan) misafir oyuncu ile Türkiye'de kullanım hacmimizde şimdiden önemli bir büyüme gördük. Türkiye'deki hem misafir oyuncular hem de tekil kullanıcılar geçen yıl iki katından fazla arttı ve buradaki kullanıcılarımıza daha erişilebilir, gündemle alakalı ve anlamlı bir Kahoot! deneyimi sunmak istiyoruz. Ayrıca Türkiye'deki kullanıcılarımıza daha fazla destek sağlamayı planlıyoruz, bu yüzden herkesin bizi takip etmesini tavsiye ediyoruz.

Ayrıca Türkiye’deki kullanıcılarımızı dil öğrenimi gibi farklı öğrenme alanlarında tam öğrenme potansiyellerini geliştirmeye teşvik etmek istiyoruz. Türk kullanıcılar ödüllü Drops uygulamamızı deneyebilir ve öğrenmek için 40'tan fazla dil arasından seçim yapabilir. Drops, bugüne kadar büyük bir başarı elde etti ve lansmanından bu yana 30 milyondan fazla kez indirildi.