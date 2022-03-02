ABD Louisiana’da rodeocu Cody Hooks yarışma sırasında öfkeli boğanın üzerinden düştü. Kafasını sert şekilde çarpan 18 yaşındaki rodeocu bayıldı. Kızgın boğayı yerde yatan Cody’den uzaklaştırmaya çalışan görevliler başarısız olunca genç rodeocu ölümle burun buruna geldi. Yaklaşık 1 ton ağırlığındaki boğa boynuzlarıyla yerde hareketsiz yatan Cody’nin üzerine doğru koşmaya başladı.









OĞLUNU IZLEMEYE GELMIŞTI

Binlerce kişinin çığlıkları arasında bir mucize yaşandı. İzleyiciler arasında Cody’nin babası Landis Hooks da vardı. Oğlunun hayatının tehlikede olduğunu gören kahraman baba hiç düşünmeden rodeo alanına atladı. Boğanın boynuz darbeleri ve tekmelerinden sadece birkaç saniye önce oğlunun üzerine yatarak kalkan olmayı başardı. Kendini koruyamayacak durumdaki Cody ve babası olayı küçük yaralarla atlattı.