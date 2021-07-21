Magazin Kahraman Babam neden final yapıyor? Kahraman Babam final bölümü ne zaman?

Kahraman Babam neden final yapıyor? Kahraman Babam final bölümü ne zaman?

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Kahraman Babam neden final yapıyor? Kahraman Babam final bölümü ne zaman?

Kahraman Babam dizisinin final yapacağı haberi, televizyon izleyicilerinde büyük şaşkınlık yarattı. Show TV ekranlarında yayınlanan ve henüz 7. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkan Kahraman Babam dizisinin neden final yaptığı merak edilirken, aynı zamanda dizinin final bölümünün ne zaman olduğu da araştırılıyor.

21 Temmuz 2021, Çarşamba 10:18 Son Güncelleme:
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Kahraman Babam dizisi, hayatları pahasına alevlerin arasına dalan itfaiyecilerin yaşamlarını konu ediyordu. Başrollerinde Nilay Deniz, Görkem Sevindik ve Ushan Çakır gibi isimlerin bulunduğu Kahraman Babam dizisi sürpriz kararla final yapıyor…

KAHRAMAN BABAM NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Gözünü kırpmadan ateşlerin arasına dalan itfaiyecilerin zorlu mücadelelerini ve hayatlarını konu alan Kahraman Babam dizisi, ilk olarak 31 Mart 2021 tarihinde Kırmızı Kamyon adıyla izleyicinin karşısında çıkmıştı. Fakat ilk bölümde istenilen ilgiyi göremeyen ve reytinglerde alt sıralarda kalan dizi, yayından kaldırılmıştı.

Dizinin yayın tarihi, Show TV tarafından yaz aylarına ertelendi ve adı Kahraman Babam olarak değiştirildi. Bununla birlikte, dizinin senaryosunda da değişiklikler yapıldı ve Haziran ayı itibariyle yeniden ekranlara gelmeye başladı.

Ancak, 7 bölüm boyunca izleyicilerin karşısına çıkan Kahraman Babam dizisi tüm bu değişikliklere rağmen yine de reytinglerde istenilen sonucu elde edemedi ve alt sıralarda kalmaya devam etti. Bu nedenle de dizinin final yapmasına karar verildi.

KAHRAMAN BABAM FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Başrollerinde Nilay Deniz, Görkem Sevindik, Ushan Çakır, Tuğçe Altuğ, Fatih Al, Deniz Hamzaoğlu, Toprak Sağlam ve Aslı Orcan’ın rol aldığı Kahraman Babam dizisi 26 Temmuz Pazartesi akşamı ekrana gelecek 8. Bölümle final yapacak.

KAHRAMAN BABAM DİZİSİNİN KONUSU

İtfaiye çavuşu Uğur, görevi gereği insanları ateşlerin içinden kurtarırken, kendi eşini yangından kurtaramaz ve genç karısı hayatını kaybeder. Eşinin vefatının ardından küçük kızı Ömrüm de annesinin ailesi ile yaşamaya başlar.

Diğer yandan Uğur’un en yakın arkadaşı Cem, artık onun can düşmanı olmuştur.

Cem, Uğur’un karısının kardeşidir ve ablasının ölümüne Uğur2un sebep olduğunu düşünmektedir. Yeğeni Ömrüm’ü aile ortamında yetiştirmek isteyen Cem, Uğur’a karşı bir hukuk mücadelesi başlatır.

 

 

 

 

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