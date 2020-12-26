Kahraman çiftçiler

“KİMSEYE MUHTAÇ ETMEDİLER”

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, pandemi sürecinde tarımın öneminin daha iyi anlaşıldığını söyledi. Bu tür sorunların küresel olarak bundan sonra da sıklıkla yaşanacağına, gelecekte de tarım ve gıdanın bugünkünden çok daha önemli olacağına vurgu yapan Bayraktar, “Ülkemiz, çiftçilerimizin gayretiyle bu süreci en başarılı şekilde yürüttü” diyerek şunları söyledi: “Fedakar çiftçilerimiz, bu süreçte tüm zorluklara göğüs gererek, tarlasında, bağında, bahçesinde, ahırında, ağılında çalışmaya ve üretmeye devam etmiştir, etmektedir. Ülke insanımızı bu süreçte kimseye muhtaç etmeyen emektar çiftçilerimize teşekkür ediyorum.”

“HALA BİR TARIM ÜLKESİYİZ”

Bayraktar şöyle konuştu: “İthalat kapılarının kapandığı bu süreçte, Türk tarımının ülke ekonomisindeki payına ve hasıla olarak dünyadaki yerine baktığımızda, Türkiye’nin hala bir tarım ülkesi olduğunu görmekteyiz. Ancak bu potansiyelimizi yeterince değerlendirmemiz gerekmektedir.

‘Tarım sektörünün önemi daha çok anlaşıldı’ cümlesinin sözde kalmaması için sektöre daha fazla destek verilmesini, üreticilerimizin sorunlarının çözümü için her türlü çabanın gösterilmesini bekliyoruz. İklim ve ürün çeşitliliğinde önemli bir güce sahip olan Türkiye gıda güvencesini rahatlıkla sağlayabilecektir.”