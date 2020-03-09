Kahraman çocuklar şenlikte buluşuyor

Kanseri yenen çocuklar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) desteği ile Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Spor Şenliği’nde buluşacak. Kanser ve lösemide farkındalığı geliştirmeyi amaçlayan LÖSEV Spor Şenliği, 13-14 Mart 2020 tarihlerinde İBB Cebeci Spor Kompleksi’nde gerçekleşecek. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile LÖSEV iş birliğinde gerçekleştirilecek organizasyona, tedavi görerek kanseri yenmiş 6 -15 yaş aralığındaki 65 çocuk katılacak.

Çocuklar 7 braşta yarışacak

Şenlikte çocuklar mini futbol, atletizm, masa tenisi, satranç, gülle atma, uzun atlama, yüzme ve okçuluk branşlarında yarışacak. Marmara Bölgesi’nden katılacak çocukları kapsayacak organizasyonda dereceye girenler, Ankara’da yapılacak Türkiye seçmelerinin final müsabakalarına gidecek. Finallerde başarılı olanlar ise Rusya’nın başkenti Moskova’da yapılacak ve Galipler Oyunu olarak da bilinen 2020 Onkoloji Olimpiyatları’nda (World Winners Games) Türkiye’yi temsil edecek.

Program: 13 - 14 Mart LÖSEV Spor Şenliği

Yer: İBB Cebeci Spor Kompleksi

Saat: 10.00-16.00