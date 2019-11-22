Kahraman Deniz klibinde tarantula cinsi örümcek kullanıldı

“Suç Mahalli”, “Sevsem”, “Böyle Sever”, “Garezi Var” gibi parçalarıyla artık her yerde duymaya başladığımız, ortamlarda şarkılarını mırıldanınca herkesin eşlik ettiği Kahraman Deniz, bazen sakinleştirici, bazen kederlendiren şarkıları ile Türk müziğinde hızlı yükselişini sürdürüyor. Kahraman Deniz, yeni teklisi Uzak Gelecek'i yayımladı. Uzak Gelecek parçasının yönetmenliğini Serdar Börcan yaptı. Klipte Kahraman Deniz'e milli boksör Furkan Kayış ve tarantula cinsi bir örümcek eşlik etti.





Kahraman Deniz'in Spotify profilinde yer alan biyografisi şöyle;

Kahraman Deniz, 19 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul’da doğdu ve şimdiye kadarki tüm yaşamını Zeytinburnu ilçesinde geçirdi. Çocukluğunda yazar ve karikatürist olma hayali kuran, fakat daha sonra grafik tasarıma ve reklamcılığa yönelen Kahraman Deniz, 2013 yılında kendi kendine öğrendiği müzik prodüksiyon programı sayesinde şarkılar yapıp amatörce vokal kayıtları almaya başladı. Bu da onun yazarlık ve prodüktörlük için attığı en büyük adım oldu. 2016 yılında 8 şarkıdan oluşan ilk albümü '23' yayınlandı ve birkaç ay sonra 16 şarkılık ikinci albümü '46' piyasaya çıktı. Albümlerindeki tüm sözler ve müzikler kendisine ait olmakla birlikte, düzenlemelerinin çoğunu ve kapak tasarımlarını da yine kendisi yapmıştır. Yayınlanan albümlerin ardından teklilerini çıkarmaya devam etti.





'Sevsem' ile o zamana kadarki büyük çıkışını yakaladı. Devamında gelen diğer teklilerle, yakaladığı başarılı ivmeyi sürdürdü. 'Deniz ve Güneş' isimli sinema filminde beş şarkısı kullanıldı. Bunlardan en çok dikkat çeken, filmle aynı ismi taşıyan 'Deniz ve Güneş' şarkısı oldu. 2018 yılının son aylarında, Suç Mahalli ile kariyerinin en büyük çıkışını yakaladı. Bunu, Doğal Afetim ve Böyle Sever şarkıları izledi. Ardından, Locca Records etiketiyle yayınlanan '19' albümü ve ilk kez giriştiği konser turnesiyle durmaksızın yükselen sanatçı, yazdığı romanları ve öyküleri de yayınlamak için doğru zamanı bekliyor ve edebiyata olan sevgisini kalıcı bir mirasa dönüştürmek istiyor.

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