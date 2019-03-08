Kahraman işçi intihara kalkışan kızı son anda kurtardı

Çorum'da T.Ö. (23) adlı genç kız, 4 katlı otoparkın çatısına çıkarak hayatına son vermek istedi.

Durumu fark eden esnaflar polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polislerin yanı sıra sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri de geldi.

VAZGEÇİRMEK İÇİN UZUN SÜRE UĞRAŞTILAR

Genç kızın atlama ihtimaline karşın her türlü tedbir alınırken çatıya çıkan polisler ve bir belediye işçisi genç kızı intihar girişiminden vazgeçirmek için uzun süre uğraştı.

KOLUNDAN ÇEKEREK KURTARDI

Bir ara genç kızın dikkatinin dağılmasını fırsat bilen Çorum Belediyesi’nde işçi olarak görev yapan Fikret Yumurtkan, genç kızı kolundan çekerek kurtardı. İntiharı engelleyen belediye işçisini vatandaşlar alkışladı.

GENÇ KIZI GÖRMEK İÇİN OTOPARKA KOŞTULAR

Öte yandan intihar girişimi sırasında aşağıda toplanan meraklı kalabalık sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmak için adeta birbiriyle yarıştı.

POLİS KALABALIĞI DIŞARI ÇIKARDI

Genç kız çatıdan indirildikten sonra onlarca kişinin kızı görmek için otoparka koştuğu görüldü. Vatandaşların otoparka doğru koşması üzerine polis kalabalığı dışarı çıkardı. Polis otosuna alınan genç sağlık kontrolünden geçirilmek için hastaneye götürüldü.



