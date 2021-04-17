Kahraman köpek sahibini bıçaklı saldırgandan korudu

İngiltere sahibinin boğazına bıçak dayayan saldırganı ısırarak etkisiz hale getiren köpek Star'ı konuşuyor. 30 yaşındaki Amy Edmondson, Staffordshire bull terrier- Jack Russell cinsi köpeği Star'ı akşam yürüyüşüne çıkarmıştı. O esnada bir kadın ve adam yanına yaklaştı. Adam, Amy'nin arkasından saldırdı, genç kadını yete yatırarak boğazına bıçak dayadı. Amy'ni o esnada tek düşündüğü şey 9 yaşındaki oğlu Riley'nin annesiz kalacağıydı. Ancak köpeği Star, onu yalnız bırakmadı ve saldırgan adamın bacağını ısırmaya başladı.









Amy, "Star benim hayatımı kurtardı. O esnada öleceğimi düşünüyordum. Tamamen karakterinden çıkmıştı. Normalde çok sevecen bir köpek ve herkesi yalamaktan öldürebilir. O gece ekstra büyük bir mamayı ve kucaklanmayı hak etti" dedi.

Amy, korkunç geceyi şu şekilde anlatıyor:

Bana paranı ver, paraya ihtiyacımız var diyorlardı. Yerde yatıyordum ve köpeğimin tasmasını bırakmıştım. Star adamın bacağını ısırmaya başladı. Kadın o sırada kaçtı. Adam 'Şu köpeği üzerimden çek' diye bağırıyordu. Ona 'Beni bırakırsan köpeği alırım' dedim ve ardından panikledi ve kaçtı.

Star, gösterdiği kahramanlıkla ülkenin gazetelerinde yer alırken, Amy saldırganların yeniden gelmesinden korktuğu için olayı polise bildirmediğini söyledi.







