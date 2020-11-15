Kahraman papağan sahibini yangından kurtardı
Avustralya'da Anton Nguyen isimli adamın evinde gece yangın çıktı. Evcil papağanı Eric, birden "Anton" diye bağırmaya başladı. Eric'in sesine uyanan Anton, yangını gördü ve alevler evi sarmaya başlamadan papağanıyla birlikte evden çıkmayı başardı. Anton, "Yangın alarmım vaktinde çalışmadı ama Eric vardı. O olmasaydı hayatta kalamazdık" dedi.
15 Kasım 2020, Pazar 10:22 Son Güncelleme:
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Avustralya'nın Queensland kentinde yaşayan Anton Nguyen'in evinde gece vakti yangın çıktı. ABC'ye açıklama yapan Nguyen, "Bir patlama sesi ve ardından Eric'in bağırtılarını duydum. Eric'i aldım ve arka odaya bakınca alevleri gördüm. Sonra hızla merdivenlerden indim" diyor. İtfaiyeciler gelene kadar tüm evi alevler sarmıştı. 4 ekip yangını 1 saate yakın bir sürede ancak söndürebildi. Yangından sadece papağanı ve çantasını kurtarabilen Anton Nguyen'in ve Eric 'in sağlık durumları iyi.
https://twitter.com/mixdotmy/status/1324276338866401281
Evde yangın alarmı olmasına rağmen çalışmadığı ve papağanın "Anton" diye sürekli bağırması üzerine yangından kaçabildiklerini belirten Nguyen'in evinde çıkan yangının nedeni bilinmiyor. Yetkililer olayla ilgili soruşma başlattılar.
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