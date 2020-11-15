Kahraman papağan sahibini yangından kurtardı

Avustralya'nın Queensland kentinde yaşayan Anton Nguyen'in evinde gece vakti yangın çıktı. ABC'ye açıklama yapan Nguyen, "Bir patlama sesi ve ardından Eric'in bağırtılarını duydum. Eric'i aldım ve arka odaya bakınca alevleri gördüm. Sonra hızla merdivenlerden indim" diyor. İtfaiyeciler gelene kadar tüm evi alevler sarmıştı. 4 ekip yangını 1 saate yakın bir sürede ancak söndürebildi. Yangından sadece papağanı ve çantasını kurtarabilen Anton Nguyen'in ve Eric 'in sağlık durumları iyi.









Evde yangın alarmı olmasına rağmen çalışmadığı ve papağanın "Anton" diye sürekli bağırması üzerine yangından kaçabildiklerini belirten Nguyen'in evinde çıkan yangının nedeni bilinmiyor. Yetkililer olayla ilgili soruşma başlattılar.





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