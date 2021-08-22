Türkiye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 12 itfaiye eri alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 12 itfaiye eri alacak

Türkiye

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 12 itfaiye eri alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ilk defa atanmak üzere 12 itfaiye eri alımı yapacağını açıkladı. Başvurular 27/09/2021 ve 01/10/2021 tarihleri arasında yapılabilecek.

22 Ağustos 2021, Pazar 17:17 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 12 itfaiye eri alacak. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan "Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda kadro unvanı, sınıfı, kadro derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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