Türkiye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri alacak

Türkiye

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine İtfaiye Eri alımı yapılacak.

07 Ocak 2022, Cuma 17:48 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda kadro unvanı, sınıfı, kadro derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır" Açıklaması yapıldı.


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