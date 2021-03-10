Kahramanmaraş, dünya kenti olma yolunda…

Kahramanmaraş’ın metropol ilçesi olan Onikişubat’ın siyasette tecrübeli Başkanı Hanefi Mahçiçek, 2014 ve 2020 yılları arasında, İlbank’tan alınan 653 milyon bütçe ile 548 milyon kaynak üreterek, toplamda 1 Milyar 201 milyon olarak ilçeye kazandırdığı tesisler, binalar, okullar ve özel eğitim merkezleriyle ilçeyi adeta mega kent haline getirmeyi başarmış durumda.

Yaptığı her projede ve tasarımda, yarının gençlerinin bayrağı devralacağını ve bu bilinçle yatırımlar ve projeler ürettiklerini belirten Mahçiçek, ilçeye ve şehre kazandırdığı birbirinden özel ve konsept projelerle, her geçen gün ilçenin değerine değer katıyor.

Eğitim Her Türlü Projenin Önünde

Eğitimi her türlü yatırım ve projenin önünde tutan ve bu konuda ciddi adımlar atan Başkan Mahçiçek, kırsal mahallelerde eğitim için köylerinden ilçeye taşınan öğrencilere, yurtlarıyla birlikte 6 okul yaparak, Millî Eğitim Bakanlığı’na teslim etmiş.

İlçe merkezinde yaptığı 7 adet Bilgi ve Kültür Evi, kırsal mahallelerde ise 65 adet çok amaçlı Bilgi ve Kültür Evi ile tüm vatandaşlarına eşit imkânlar sağlıyor.

Sosyal Etkinlik Merkezlerinde, dar gelirli ailelerin çocukları için açtığı ücretsiz üniversite hazırlık kurslarında, branşında uzman hocalarla büyük başarılar elde etmiş. Yoğun talebin olduğu kurslarda aynı zamanda rehberlik hizmeti de veriliyor. Önceki yıllarda kursa katılan öğrencilerin % 83’ü üniversiteyi kazanmış, bunların % 25’lik kısmı ise ilk 50 bine girebilmiş.

Ayrıca Başkan Mahçiçek’in çok özel projelerinden olan, down sendromlu çocukların ve ailelerinin de eğitim alabileceği Down Eğitim, Kültür ve Rehabilitasyon Merkezi (DOKMER), engelli bireylerin eğitim alarak hayatlarını kimseye ihtiyaç duymadan devam ettirebilecekleri becerilere sahip olmaları için Kısa Süreli Engelli Yaşam Merkezi (KIYAM) gibi çok sayıda yeniliği ilçesine katmış durumda.