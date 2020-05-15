Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yarından itibaren kentte maskesiz gezilmesini yasakladı. Karara uymayanlara idari para cezası kesileceği bildirildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ın başkanlığında yaptığı toplantı sonunda 42'nci kararını aldı. Toplantıda, il genelinde sokağa çıkan herkesin, 16 Mayıs 2020 Cumartesi gününden itibaren maske takması zorunlu hale getirilerek maskesiz gezmek yasaklandı. Toplantıda ayrıca maskelerin burun, ağız ve çeneyi tamamen kapatacak, kenarlardan hava geçişine izin vermeyecek şekilde sağlık otoritelerinin önerdiği şekilde kullanılmasına karar verildi.

Yasağa rağmen maskesiz gezenlere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında idari para cezası kesilecek.

Eskişehir'de maske kullanımı zorunlu hale getirildi

Eskişehir'de yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi.

Eskişehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, vatandaşların herhangi bir nedenle evlerinden ayrıldıkları andan evlerine geri dönünceye kadar maske takmalarının ikinci bir düzenlemeye kadar zorunlu hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların alan, meydan, sokak ve iş yerlerinde maskesiz bulunmalarına izin verilmeyeceği, karara uymayanlara idari para cezası uygulanacağını kaydedildi.

Konya'da açık alanlarda da maske takma zorunluluğu getirildi

Konya'da, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yarından itibaren cadde, sokak ve açık alanlarda da maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

Konya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip corona virüsle (Kovid19) mücadele tedbirleri kapsamında, yarından itibaren market ve pazar gibi insanların toplu halde bulunabileceği yerlerin dışında cadde ve sokaklarda da maske takma zorunluluğu getirildiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Corona virüs salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta, vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riskine, toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır.

Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile il merkezi ve tüm ilçelerimizde pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerine vatandaşlarımız ve çalışanların maske ile girmelerine, maske takma zorunluluğunun pazarlarda satıcılar için de geçerli olmasına karar verilmiştir. Gelinen noktada koronavirüs ile daha etkin bir mücadele vermek ve salgını kontrol altında tutmak amacı ile il genelinde tüm vatandaşlarımızın 16 Mayıs 2020 tarihinden itibaren cadde, sokaklar ve açık alanlarda da maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine karar verilmiştir."

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin adli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.

DHA-AA





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