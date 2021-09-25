Türkiye Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak

Türkiye

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.

25 Eylül 2021, Cumartesi 17:45 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ’in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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