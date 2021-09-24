Türkiye Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı

Türkiye

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.

24 Eylül 2021, Cuma 18:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ’in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN.

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Demokrasi, siyaset ve din
Murat Çelik
Hakan Çelik
ABD ile gidiş hayra alamet değil
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Cemaatler ve yurtlar
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Haydi vatandaş görev başına!
Şirin Sever
Banu Şen
Bir şehirden ziyade büyülü bir dünya: Bursa
Banu Şen
Erkut Can
Vallahi Billahi Günaydın...
Erkut Can
Murat Gülderen
Can dostlarınıza akıllı çözümler
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Taze oy
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Vakalar arttı, giriş-çıkışlar kapatıldı