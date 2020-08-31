Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nin verdiği ilanda, "Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır" denildi.

İlana göre 120 sürekli işçi alınacak ve işçilerin yaşının 18 ila 36 arasında olması şartı aranacak. 31 Ağustos'ta başlayan başvuru süresi 4 Eylül'de sona erecek.

Adaylar başvurularını bu tarihler arasında tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak veya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/ Hizmet Merkezlerine şahsen yapabilecek.

Kura çekimi ve mülakat ise 15 Eylül günü saat 14:00'te üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

İlanın genel ve özel şartları ise ilan detayında belirtildi.



