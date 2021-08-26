Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.
26 Ağustos 2021, Perşembe 15:42 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde, Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır" açıklaması yapıldı.
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