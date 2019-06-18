Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi sözleşmeli 2 sağlık teknikeri alacak. Başvurular 2 Temmuz’da sona eriyor. İşte başvuru şartları…

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere KPSS (B) grubu, Ön Lisans Mezunları için KPSSP93 puan sırası esas alınmak suretiyle belirtilen niteliklere uygun 2 (iki) sözleşmeli sağlık teknikeri alıyor.

Başvurular 2 Temmuz’da sona eriyor. Posta ile ve eksik belge ile yapılacak başvurular geçersiz kabul edilecek. Başvurular şahsen gerçekleştirilecek.

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