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Kahramanmaraş’ta 2 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda bir aracın kaporta bölümüne gizlenmiş 2 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

18 Aralık 2018, Salı 02:18
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Kahramanmaraş’ta 2 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Narlı mevkiinde Ahmet O. idaresindeki aracı durdurdu.

Narkotik polisleri, yaptıkları aramada aracın tampon ve marşpiyellerinde bulunan doğal boşluklara gizlenmiş toplam 2 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Ahmet O. gözaltına alınırken, araç detaylı arama için emniyete götürüldü. 

KAHRAMANMARAŞ (İHA)


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