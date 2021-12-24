Kahramanmaraş'ta 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Kahramanmaraş'ta jandarmanın terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 kişi tutuklandı.
24 Aralık 2021, Cuma 16:31 Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de DEAŞ içerisinde silahlı eyleme katılan M.K. (24) ve V.H.'nin (32) Kahramanmaraş'ta olduğunu belirledi.
Adresleri tespit edilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen M.K. ve V.H., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.