Türkiye Kahramanmaraş'ta 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Türkiye

Kahramanmaraş'ta 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta jandarmanın terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 kişi tutuklandı.

24 Aralık 2021, Cuma 16:31 Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de DEAŞ içerisinde silahlı eyleme katılan M.K. (24) ve V.H.'nin (32) Kahramanmaraş'ta olduğunu belirledi.



Adresleri tespit edilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen M.K. ve V.H., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

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