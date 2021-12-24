Kahramanmaraş Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de DEAŞ içerisinde silahlı eyleme katılan M.K. (24) ve V.H.'nin (32) Kahramanmaraş'ta olduğunu belirledi.









Adresleri tespit edilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen M.K. ve V.H., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.