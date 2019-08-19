Kahramanmaraş’ta 5 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi
Kahramanmaraş’ta polis ekiplerince durdurulan iki adet TIR'da yapılan aramada 5 bin 800 paket kaçak sigara ile 8 adet kaçak TIR lastiği ele geçirildi
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM şube müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında durdurulan iki adet 33 plakalı TIR'da arama yapıldı.
Yüklü konteynır altına gizlenmiş 5 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI
Bir diğer TIR'da yapılan aramada ise, piyasa değeri 18 bin lira olan 8 adet kaçak yollarla ülkemize getirilmiş TIR lastiği ele geçirildi.
Olayda iki şüpheli yakalanırken TIR'lar çektirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.
KAHRAMANMARAŞ (İHA)