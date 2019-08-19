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Kahramanmaraş’ta 5 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kahramanmaraş’ta polis ekiplerince durdurulan iki adet TIR'da yapılan aramada 5 bin 800 paket kaçak sigara ile 8 adet kaçak TIR lastiği ele geçirildi

19 Ağustos 2019, Pazartesi 01:49 Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta 5 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM şube müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında durdurulan iki adet 33 plakalı TIR'da arama yapıldı.

Yüklü konteynır altına gizlenmiş 5 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bir diğer TIR'da yapılan aramada ise, piyasa değeri 18 bin lira olan 8 adet kaçak yollarla ülkemize getirilmiş TIR lastiği ele geçirildi.

Olayda iki şüpheli yakalanırken TIR'lar çektirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü. 

KAHRAMANMARAŞ (İHA)

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