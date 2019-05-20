Alınan bilgiye göre, Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Narlı Mahallesi'nde devriye esnasında şüphe üzerine M.B yönetimindeki araç ve A.T. yönetimindeki kapalı kasa aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada kaçak avlanmış bin 800 kilogram sazan ve yayın balığı ele geçirildi.

PARA CEZASI UYGULANDI

Şahıslara Pazarcık İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından 15 bin lira para cezası uygulanırken, her iki araç da 15 gün süre ile trafikten men edildi. Balıklar insan sağlığına zararlı olabileceği şüphesi ile imha edildi.

KAHRAMANMARAŞ (İHA)