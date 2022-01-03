Hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düştüğü Göksun'da soğuk hava, ilçe sakinlerinin yanı sıra sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Dün gece saatlerinde ilçede biri Pitbull cinsi 2 köpek daha donarak öldü. İlçede geçen hafta 1 köpek ile 2 kedi de donarak ölmüştü.

DHA







