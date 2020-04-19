Kahramanmaraş'ta coronayı yenen 4 yaşındaki çocuğun zaferi
Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki E.B.E., corona virüsü yenerek hastaneden alkışlarla taburcu edildi.
19 Nisan 2020, Pazar 09:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
5 gün önce rahatsızlanarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne giden E.B.E.'nin yapılan corona virüs testi pozitif çıktı. Hastaneye yatırılan E.B.E., 5 günlük tedavisinin sonunda corona virüsü yenmeyi başardı.
Sağlığına kavuşan E.B.E., izolasyon şartıyla sağlık çalışanlarının alkışları arasında hastaneden taburcu oldu.