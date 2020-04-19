Türkiye Kahramanmaraş'ta coronayı yenen 4 yaşındaki çocuğun zaferi

Kahramanmaraş'ta coronayı yenen 4 yaşındaki çocuğun zaferi

Türkiye

Kahramanmaraş'ta coronayı yenen 4 yaşındaki çocuğun zaferi

Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki E.B.E., corona virüsü yenerek hastaneden alkışlarla taburcu edildi.

19 Nisan 2020, Pazar 09:49 Son Güncelleme:
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5 gün önce rahatsızlanarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne giden E.B.E.'nin yapılan corona virüs testi pozitif çıktı. Hastaneye yatırılan E.B.E., 5 günlük tedavisinin sonunda corona virüsü yenmeyi başardı.

Sağlığına kavuşan E.B.E., izolasyon şartıyla sağlık çalışanlarının alkışları arasında hastaneden taburcu oldu.

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