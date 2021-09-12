Türkiye Kahramanmaraş'ta Etiyopyalı geline Türk usulü düğün yapıldı

Kahramanmaraş'ta Etiyopyalı geline Türk usulü düğün yapıldı

Türkiye

Kahramanmaraş'ta Etiyopyalı geline Türk usulü düğün yapıldı

Etiyopyalı Mekdes Tedesse Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Türk geleneklerine göre yapılan düğünle Ahmet Elma dünya evine girdi.

12 Eylül 2021, Pazar 16:49 Son Güncelleme:
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Yaklaşık 7 yıl önce Etiyopya'da faaliyet gösteren bir Türk firmasında işçi olarak çalışmaya giden 45 yayındaki Ahmet Elma, 4 yıl önce müşteri olarak gittiği lokantada tanıştığı 25 yaşındaki Mekdes Tedesse ile arkadaş oldu.

Arkadaşlıkları aşka dönüşen çiftin evlilik kararı alması üzerine Tedesse ve Elma kararlarını ailelerine bildirdi. Ailelerin onay vermesiyle Etiyopya kültürüne göre yapılan nişan sonrası Türk Konsolosluğunda resmi nikah yapıldı.

Daha sonra Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gelen çift, bir düğün salonunda yapılan düğünle dünya evine girdi.

HALAY ÇEKİP OYUN OYNADI

Törende davetlilerle doyasıya eğlenen Etiyopyalı gelin Tedesse, misafirlerle bol bol Türk usulü halay çekip yöresel oyunlar oynadı. Hayatının en mutlu gününü yaşadığını belirten Ahmet Elma, AA muhabirine, yaklaşık 7 yıl önce bir Türk firmasının yaptığı demir yolu projesinde çalışmak üzere Etiyopya'ya gittiğini anlattı.

Eşinin Etiyopya'da çalışırken gittiği lokanta sahibinin yeğeni olduğunu ve aynı zamanda orada çalıştığını anlatan Elma, "Kendisiyle orada tanıştık. Bize uzak bir ülke olmaları ve tanımadıklarından dolayı biraz zor oldu ama sonra bana güvendiler. Orada yaklaşık 4 yıl arkadaşlık ettik, oranın kültürüne göre nişan yaptık. Türk Konsolosluğunda resmi nikahımızı yaptık. Daha sonra Türkiye'ye geldik. Şu an çok mutluyuz." diye konuştu.

Elma, kısa zamanda kendilerine uyum sağlayan eşinin annesini de çok sevdiğini söyledi. Öğrendiği birkaç cümle Türkçe ile düğününe katılanlara teşekkür eden Tedessa da mutlu bir gün yaşadığını eşi, ailesi ve Türkiye'yi çok sevdiğini dile getirdi.


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