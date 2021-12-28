Doğa Kahramanmaraş'ta ilk kez yalıçapkını görüntülendi

Kahramanmaraş'ta ilk kez yalıçapkını görüntülendi

Doğa

Kahramanmaraş'ta ilk kez yalıçapkını görüntülendi

Kahramanmaraş'ta, günümüzde sayıları azalan türler arasında gösterilen yalıçapkını kuşu ilk kez görüntülendi.

28 Aralık 2021, Salı 15:25 Son Güncelleme:
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Korunması gereken türler arasında bulunan ve sulak alanlarda yaşayan yalıçapkını kuşu, Dulkadiroğlu ilçesi Aksu Mahallesi'nde fotoğrafçılar tarafından görüntülendi.

Şehir merkezinde ilk kez yalıçapkını gördüğünü söyleyen Fotoğrafçı Baki Özdoğan, "Nadir görülen kuş türlerinden biri olan yalıçapkınını görüntüledik. Yalıçapkınına genelde çok tatlı su kenarlarında veya deniz kıyılarında rastlanır. Havada asılı kalma özelliği sayesinde avını su üzerinde takip ederek suya dik dalış yapar ve avını çok kısa sürede yakalar. Fotoğraf çekimi için bulunduğumuz bölgede rast geldik ve avlanırken görüntülerini fotoğrafladık" dedi.

İHA

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