Türkiye Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! Aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! Aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye

Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! Aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazada kamyona çarpan otomobilin sürücüsü, babası, annesi ve oğlu hayatını kaybetti.

10 Mayıs 2021, Pazartesi 20:47 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 14.30 sıralarında Kahramanmaraş-Göksun kara yolunun Fırnız kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Ramazan Özdemir (37) yönetimindeki otomobil, önünde giden kamyona çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçta bulunan Hasan Özdemir (79), eşi Fatma Özdemir (80) ve torunu Tugay Özdemir'in (17) öldüğünü belirlerken, ağır yaralanan sürücü Ramazan Özdemir ambulansla KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Ramazan Özdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Araçta sıkışan 3 kişinin cenazesi ise itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler, morga konuldu.

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ (DHA)

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