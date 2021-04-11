Türkiye Kahramanmaraş’ta nisan ayında kar yağdı

Kahramanmaraş’ta nisan ayında kar yağdı

Türkiye

Kahramanmaraş’ta nisan ayında kar yağdı

Kahramanmaraş’ta nisan ayında yağan kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri ile kuzey ilçeleri beyaza büründü.

11 Nisan 2021, Pazar 01:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanağın ardından gece saatlerinde hava sıcaklığının azalmasıyla kentin yüksek kesimleri ve kuzey ilçelerinde kar yağışı başladı. Göksun ve Çağlayancerit ilçelerinde kısa sürede cadde ve sokaklar, park halindeki araçlar karla kaplandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentte, kısıtlamadan muaf bazı sürücü ve yayalar ise kar yağışına hazırlıksız yakalandıkları için zor anlar yaşadı. Karayolları ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise yolları açık tutabilmek için kar kürüme çalışması başlattı.

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Dev yatırımlar nitelikli tasarımla marka oluyor
Hakan Çelik
Murat Gülderen
'Akıllı Tarım' bahçeleriyle evde ve ofiste siber sebze dönemi
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Arıza dipte
Rauf Tamer
Murat Çelik
Mehmet Ceyhan'dan 4 kritik uyarı
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Türkiye’de muhalefet etmek…
Oral Çalışlar
Şirin Sever
NFT çılgınlığı sarmış dört bir yanımı...
Şirin Sever
Banu Şen
Aşıdan korkarım diyenlere
Banu Şen
Erkut Can
Beğenmediniz mi? Yeni gündem verelim
Erkut Can
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sertavul Geçidi tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı