Türkiye Kahramanmaraş’ta tarihi eser kaçakçılığına 1 gözaltı

Kahramanmaraş’ta tarihi eser kaçakçılığına 1 gözaltı

Türkiye

Kahramanmaraş’ta tarihi eser kaçakçılığına 1 gözaltı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi objeler ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

02 Şubat 2022, Çarşamba 23:55 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pazarcık ilçesi Ördekdede Mahallesi’ndeki Y.M. (37 ) ve K.M.’nin (44 ) evinde arama yaptı.

Yapılan aramada 216 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke, 42 adet obje, 1 adet mühür, 1 adet detektör ele geçirildi. Olayla ilgili Y.M. gözaltına alınırken K.M. ise serbest bırakıldı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA)

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