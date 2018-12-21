  • Haberler
  • Gündem
  • Kahramanmaraş'ta ulaşıma sis engeli! Bazı uçak seferleri iptal edildi

Kahramanmaraş'ta ulaşıma sis engeli! Bazı uçak seferleri iptal edildi

Kahramanmaraş'ta etkili olan sis dolayısıyla bazı uçak seferleri iptal edildi. Sürücüler 10 metreye kadar düşen görüş mesafesinde güçlükle ilerledi

21 Aralık 2018, Cuma 10:20 Son Güncelleme:
A A
Kahramanmaraş'ta ulaşıma sis engeli! Bazı uçak seferleri iptal edildi

Kahramanmaraş'ta erken saatlerde etkili olan sis nedeniyle işine gitmek için evden çıkan sürücüler yolda güçlükle ilerledi. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü şehirde trafik polisleri, sürücüleri dikkatli gitmeleri ve sis farlarını yakmaları konusunda uyardı.

İSTANBUL UÇUŞLARI İPTAL

Sis nedeniyle uçuşlar da iptal edildi. Kahramanmaraş’a gelmek üzere saat 08.05’te İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan kalkacak Pegasus Havayolları'na ait PC2120 numaralı uçuş ile Kahramanmaraş Havaalanı’ndan İstanbul’a gidecek Pegasus Havayolları'na ait PC2121 numaralı uçuş sis nedeniyle iptal edildi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.