Kahramanmaraş polisi sokak satıcılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Karamanlı Mahallesi’nde bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda, sokak ve kafelerde uyuşturucu madde satışı yaptıkları ileri sürülen Derya K., Abdullah Y. ve Ali P. gözaltına alındı. Bu kişilerin bulunduğu adreste yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

'SİZ NİYE BİZİM ÇOCUKLARIMIZI YAKIYORSUNUZ?'

Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen zanlılardan Derya K.’nın ağlayarak "Ben suçsuzum. Arada beni yakıyorlar. Ben bir şey yapmadım" diye bağırması üzerine bir vatandaş, "Siz niye bizim çocuklarımızı yakıyorsunuz. Timsah gözyaşları bunlar" diye tepki gösterdi.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.