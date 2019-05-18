Kahramanmaraş'ta yasa dışı kumar operasyonu

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynayan 2 kişi gözaltına alındı

18 Mayıs 2019, Cumartesi 23:05
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Kahramanmaraş'ta yasa dışı kumar operasyonu

Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi alan polis ekipleri, kumar oynayan 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Kumar masasında bulunan 770 TL'ye el konulurken, kumar oynayan iki kişiye 660 TL idari para cezası kesildi.

İŞ YERİNİN KAPANMASI İÇİN İŞLEM BAŞLATILDI

Ayrıca, iş yeri mesul müdürü M.B. hakkında kumar oynatmak suçundan adli işlem yapılarak, iş yerinin kapanması için işlem başlatıldı. 

İHA

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