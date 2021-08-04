Türkiye Kahramanmaraş'ta yediemin otoparkında yangın!

Kahramanmaraş'ta yediemin otoparkında yangın!

Türkiye

Kahramanmaraş'ta yediemin otoparkında yangın!

Kahramanmaraş'ta yediemin hurda araçların bulunduğu otoparkta yangın çıktı. Yangın sırasında otoparktaki bazı araçlarda patlama meydana geldi. Yangında 30'dan fazla aracın hasar gördüğü belirtildi.

04 Ağustos 2021, Çarşamba 16:28 Son Güncelleme:
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Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Kahramanmaraş-Adana karayolu 6. kilometresinde bulunan bir yediemin otoparkında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangınla mücadele çalışmalarına polis ekipleri de TOMA araçlarıyla destek verdi.  Yangın sırasında otoparktaki bazı araçlarda patlama meydana geldi.


Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangında 30'dan fazla aracın hasar gördüğü öğrenildi.

Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

86 ARAÇ YANDI

Kahramanmaraş'taki yediemin otoparkında çıkan yangın, 40 itfaiye erinin 17 araçla 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Alevlerin sardığı 86 araç, kullanılamaz hale geldi. Arazideki otların tutuşmasıyla başladığı belirtilen yangının otoparka sıçradığı ve park halindeki araçların depolarının patlamasıyla büyüdüğü kaydedildi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- AA

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