Türkiye Kahramanmaraş'taki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'taki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı

Türkiye

Kahramanmaraş'taki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi Narlı Mahallesi’ndeki petrol boru hattında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

19 Ocak 2022, Çarşamba 00:57 Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki Botaş petrol hattında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı çok sayıda İtfaiye ekibi bölgeye sevk edilirken, kolluk kuvvetleri de bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Patlamanın ardından çıkan yangının Kahramanmaraş-Gaziantep kara yoluna sıçraması sebebiyle arter çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.


Hem havanın yağışlı olması, hem de müdahaleler sonucu yangının önemli ölçüde kontrol altına alındığı öğrenildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve bölgede etkili olan kar yağışı ile beraber yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi.

Başkan Güngör, “Tahmin ediyoruz ki, büyük ölçüde kontrol altına alınan yangının kısa sürede söndürüleceğini söylüyor ekiplerimiz” dedi.

KAHRAMANMARAŞ (İHA)

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